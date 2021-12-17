Экономика 17.12.2021 10:27 Новости компаний
0
17.12.2021 10:27 Новости компаний
Оклад всех сотрудников волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» проиндексируют на 20% с 1 января 2022 года. Необходимость повышения зарплаты продиктована ростом инфляции и подорожанием товаров и услуг, сообщили в пресс-службе «Красного Октября».
«Индексация окладной части – необходимая на сегодня мера, - отметил управляющий директор «Красного Октября» Константин Волков. – Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятии работали квалифицированные специалисты и получали достойное вознаграждение. Для тех, кто готов зарабатывать больше, на заводе есть возможность совмещения должностей. Еще один способ увеличения дохода – повышение квалификации и разряда. За это на предприятии предусмотрена доплата. Сейчас идет набор специалистов – в наших планах принять на работу порядка 300 человек. Уверен, повышение заработной платы станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы прийти работать на «Красный Октябрь».
Средняя заработная плата на заводе в настоящее время составляет 43,5 тысячи рублей. Оплата труда состоит из оклада, компенсационных выплат за непрерывный стаж работы, вредные или опасные условия труда и другие условия и премиальной части (за выполнение производственных показателей и выпуск качественной продукции). После индексации оклада вырастут и компенсационные выплаты, которые зависят от него.
Напомним, «Красный Октябрь» – предприятие непрерывного цикла, которое стабильно работает в условиях ограничений, связанных с пандемией. На заводе идет набор сотрудников. Для тех, кто не имеет опыта работы, организована группа по обучению специальности «Машинист мостового крана». Обучение ведется за счет предприятия, а всем ученикам выплачивается стипендия. Также завод активно сотрудничает с профильными вузами и ссузами региона, оказывая студентам содействие в последующем трудоустройстве.
В настоящее время на предприятии трудится 3300 человек. В планах руководства завода – расширить штат предприятия еще за счет приема специалистов рабочих профессий. Трудовые отношения на заводе регулируются, в том числе, коллективным договором, соблюдение условий которого обеспечивает не только работник и работодатель, но и профсоюзный комитет.
Реклама
ВТБ: 40% продаж ипотеки на новостройки сейчас проходит через совместные программы банков и застройщиков17.12.2021 09:50
Экономика 17.12.2021 09:50
Строительство метанолового завода в Волгограде стартует в середине 2022 года16.12.2021 18:01
Экономика 16.12.2021 18:01
ВТБ запускает новый накопительный счет с доходностью до 8% годовых16.12.2021 15:12
Экономика 16.12.2021 15:12
Получить ипотеку на загородную недвижимость, гараж или строительство дома можно по двум документам16.12.2021 13:26
Экономика 16.12.2021 13:26
РУСАЛ укрепил позиции в экологическом рейтинге WWF16.12.2021 12:43
Экономика 16.12.2021 12:43
Сбер предлагает молодёжи поделиться самыми яркими историями 2021 года16.12.2021 12:18
Экономика 16.12.2021 12:18
Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях в микротехнологии 9,2% годовых16.12.2021 11:56
Экономика 16.12.2021 11:56
ПСБ получил Национальную банковскую премию за платежный сервис для предпринимателей в мессенджерах16.12.2021 10:34
Экономика 16.12.2021 10:34
ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards16.12.2021 10:13
Экономика 16.12.2021 10:13
Признание и высокие правительственные награды получили аграрии Волгоградской области благодаря технике Ростсельмаш16.12.2021 08:54
Экономика 16.12.2021 08:54
В детских садах Волгограда с нового года будет работать новый оператор питания16.12.2021 07:54
Экономика 16.12.2021 07:54
Банк «Открытие»: котировки палладия упали до минимумов с марта 2020 года15.12.2021 18:17
Экономика 15.12.2021 18:17
Проект банка «Открытие» в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году15.12.2021 17:01
Экономика 15.12.2021 17:01
ПСБ запустил «Школу инвестора» на своем сайте15.12.2021 16:42
Экономика 15.12.2021 16:42
Два предприятия Волгоградской области начали повышать свою эффективность за счет бережливых технологий15.12.2021 15:59
Экономика 15.12.2021 15:59
Реклама