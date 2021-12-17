Экономика

На волгоградском заводе «Красный Октябрь» поднимают зарплату с 1 января

Экономика 17.12.2021 10:27 Новости компаний
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17.12.2021 10:27 Новости компаний


Оклад всех сотрудников волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» проиндексируют на 20% с 1 января 2022 года. Необходимость повышения зарплаты продиктована ростом инфляции и подорожанием товаров и услуг, сообщили в пресс-службе «Красного Октября».
«Индексация окладной части – необходимая на сегодня мера, - отметил управляющий директор «Красного Октября» Константин Волков. – Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятии работали квалифицированные специалисты и получали достойное вознаграждение. Для тех, кто готов зарабатывать больше, на заводе есть возможность совмещения должностей. Еще один способ увеличения дохода – повышение квалификации и разряда. За это на предприятии предусмотрена доплата. Сейчас идет набор специалистов – в наших планах принять на работу порядка 300 человек. Уверен, повышение заработной платы станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы прийти работать на «Красный Октябрь».  
Средняя заработная плата на заводе в настоящее время составляет 43,5 тысячи рублей. Оплата труда состоит из оклада, компенсационных выплат за непрерывный стаж работы, вредные или опасные условия труда и другие условия и премиальной части (за выполнение производственных показателей и выпуск качественной продукции). После индексации оклада вырастут и компенсационные выплаты, которые зависят от него. 
Напомним, «Красный Октябрь» – предприятие непрерывного цикла, которое стабильно работает в условиях ограничений, связанных с пандемией. На заводе идет набор сотрудников. Для тех, кто не имеет опыта работы, организована группа по обучению специальности «Машинист мостового крана». Обучение ведется за счет предприятия, а всем ученикам выплачивается стипендия. Также завод активно сотрудничает с профильными вузами и ссузами региона, оказывая студентам содействие в последующем трудоустройстве.
В настоящее время на предприятии трудится 3300 человек. В планах руководства завода – расширить штат предприятия еще за счет приема специалистов рабочих профессий. Трудовые отношения на заводе регулируются, в том числе, коллективным договором, соблюдение условий которого обеспечивает не только работник и работодатель, но и профсоюзный комитет.

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