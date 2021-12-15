Жителям Волгоградской области билайн дает скидку 40% на тариф «Твое решение»

Телеком 15.12.2021 09:45 Реклама
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15.12.2021 09:45 Реклама
В билайне стартовала акция — новые абоненты мобильного оператора в Волгоградской области могут подключить тариф «Твое решение» со скидкой 40%. Она будет действовать в течение года с даты активации.
Такое предновогоднее предложение появится в мобильном приложении билайна (12+) в течение суток после активации SIM-карты. В разделе «Для вас» новым клиентам оператора подключение к тарифу «Твое решение» станет доступно по экстремально низкой цене. Скидка будет предоставляться в течение 12 месяцев — активировать ее можно в течение двух недель с момента подключения к тарифу. Этим предложением можно воспользоваться при переносе своего номера от другого оператора в билайн в салонах продаж «желто-черных».
При подключении тарифа со скидкой можно выбрать разные настройки. Решение о том, сколько тратить гигабайт интернета, SMS или минут остается за клиентом. Важно понимать, что при смене настроек скидка сохранится, но при выборе другого тарифа — отключится. И еще один момент — скидка предоставляется только на абонентскую плату по основным пакетам минут и интернета и не действует на дополнительные опции, подключенные в рамках тарифа «Твое решение». Через 12 месяцев скидка отключится автоматически, билайн обещает предупредить об этом заранее с помощью SMS.
Все подробности новой акции на сайте мобильного оператора — beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/tvoe-reshenie/
Акция проводится с 03.12.2021 по 31.01.2022 в ряде регионов для новых абонентов. С 13-го месяца пользования тарифом абонент начнет платить полную стоимость. Условия предложения могут отличаться в зависимости от региона подключения. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом». Подробные условия акции на beeline.ru.
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