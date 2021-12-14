Экономика

Средний размер вклада волгоградцев в Сбербанке увеличился на 15%

Экономика 14.12.2021 09:20 Новости компаний
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14.12.2021 09:20 Новости компаний


В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 году жители региона открыли более 180 тысяч вкладов в Сбербанке на сумму более 63,3 млрд рублей. Средний размер вклада составил около 342 тысяч рублей, что на 15% больше, чем в 2020 году.  Наибольшей популярностью у клиентов банка пользуются краткосрочные вклады сроком от 3 месяца до 2 лет.
При этом жители Волгоградской области часто открывают вклады в Сбербанке онлайн. Более 38% вкладов, сделанных в Волгоградском отделении Сбербанка в этом году, было открыто с помощью дистанционных каналов обслуживания. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградского отделения Сбербанка: «Популярными банковскими продуктами, которые способствуют увеличению доходов традиционно является вклады. В Сбербанке представлены множество вариантов размещения денежных средств на банковских счетах, которые помогают нашим клиентам не только сохранить, но и преумножить накопления. Каждый клиент может выбрать удобный для себя способ оформления вклада: для некоторых привычнее и проще прийти в офис банка, другие же предпочитают использовать Сбербанк Онлайн.  При этом мы видим, что дистанционные технологии с каждым годом становятся все более востребованными, так как это значительно экономит время, удобно и просто в использовании».
В преддверии Нового года   банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм. Эти вклады можно оформить сроком от одного месяца до одного года включительно в сумме от 100 000 рублей. Подробнее об условиях открытия вкладов можно узнать на сайте банка. Также с 30 ноября запущен новый промовклад — «Активный возраст». Оформить его могут в офисах банка пенсионеры. По этому вкладу предусмотрена специальная ставка. Сумма вклада — от 10 000 до 500 000 рублей. Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года. 


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