Происшествия 12.12.2021 13:57
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12.12.2021 13:57
75-летний водитель, который на своем автомобиле сбил школьника и скрылся, объяснил свой поступок стрессом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, мужчина, управлявший автомобилем «Рено дастер», рассказал сотрудникам полиции, что мальчик выскочил неожиданно прямо перед его машиной из-за грузовика, который стоял на дороге. По его словам, подросток упал, но тут же вскочил и убежал. Пенсионер проехал несколько метров, остановился, однако затем покинул место происшествия. Свою вину он признал.Напомним, накануне в Кировском районе на улице Кирова напротив дома №145 машина сбила школьника и скрылась. Мальчик получил травму и обратился за медицинской помощью. Полицейские ввели план «Перехват» и вечером машина была найдена.
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