В Волгограде 75-летний водитель сбил школьника и скрылся





В Волгограде машина сбила 10-летнего мальчика и скрылась. ДТП случилось накануне в Кировском районе на улице Кирова около полудня, пояснили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области. Школьник переходил дорогу не по пешеходному переходу напротив дома №145 по ул. Кирова. После наезда на мальчика водитель покинул место происшествия. Школьник получил травму.

После введения плана "Перехват" виновник ДТП был задержан. Им оказался 75-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставления водителем места дорожно-транспортного происшествия.