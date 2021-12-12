В Волгограде 75-летний водитель сбил школьника и скрылся

Происшествия 12.12.2021 09:57
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12.12.2021 09:57
В Волгограде машина сбила 10-летнего мальчика и скрылась. ДТП случилось накануне в Кировском районе на улице Кирова около полудня, пояснили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области. Школьник переходил дорогу не по пешеходному переходу напротив дома №145 по ул. Кирова. После наезда на мальчика водитель покинул место происшествия. Школьник получил травму.
После введения плана "Перехват" виновник ДТП был задержан. Им оказался 75-летний мужчина. В отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставления водителем места дорожно-транспортного происшествия.
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