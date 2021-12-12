Происшествия

В Волгограде 75-летний водитель сбил школьника и скрылся

Происшествия 12.12.2021 09:57
0
12.12.2021 09:57


В Волгограде машина сбила 10-летнего мальчика и скрылась. ДТП случилось накануне в Кировском районе на улице Кирова около полудня, пояснили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области. Школьник переходил дорогу не по пешеходному переходу напротив дома №145 по ул. Кирова. После наезда на мальчика водитель покинул место происшествия. Школьник получил травму.
После введения плана "Перехват" виновник ДТП был задержан. Им оказался 75-летний мужчина. В отношении него  составлен административный протокол по  ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ - оставления водителем места дорожно-транспортного происшествия.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
12.12.2021 09:50
Происшествия 12.12.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2021 12:23
Происшествия 11.12.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2021 10:10
Происшествия 11.12.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2021 10:00
Происшествия 11.12.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2021 17:58
Происшествия 10.12.2021 17:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2021 13:13
Происшествия 10.12.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2021 11:30
Происшествия 10.12.2021 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.12.2021 10:44
Происшествия 10.12.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2021 14:20
Происшествия 09.12.2021 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2021 12:47
Происшествия 09.12.2021 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2021 11:42
Происшествия 09.12.2021 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2021 10:41
Происшествия 09.12.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2021 15:28
Происшествия 08.12.2021 15:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2021 11:23
Происшествия 08.12.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2021 09:57
Происшествия 08.12.2021 09:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:52
Количество умерших от коронавируса в Волгоградской области превысило 5 тысяч человекСмотреть фотографии
10:45
Моногород Волгоградской области не оправдал надежд правительства РФСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 75-летний водитель сбил школьника и скрылсяСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области двое молодых мужчин погибли в ДТП с грузовикамиСмотреть фотографии
08:59
Трое браконьеров осуждены за наглую ловлю рыбы с моста Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
21:18
Чиновников волгоградского облкомприроды наказали за проведение корпоративаСмотреть фотографии
20:34
Самолет МЧС вылетел из Волгограда в ЮАР для борьбы с коронавирусомСмотреть фотографии
19:42
Жители Михайловки попросили прокурора отстоять филиал онкодиспансераСмотреть фотографии
19:17
В изменившей цвет реке в Волгоградской области не нашли химииСмотреть фотографии
17:29
Обширный антициклон защитит Волгоградскую область от декабрьских морозовСмотреть фотографии
17:29
Новые ограничения "подарили" волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом 94-летний ветеран войны оказался в заточении после строительства водозабораСмотреть фотографии
15:02
Чиновников обязали поставить жителей аварийных домов в Волгограде в очередь на расселениеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде маршрут №2 усилят московские автобусыСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде дикая лиса пришла к подъезду многоэтажкиСмотреть фотографии
12:22
Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днемСмотреть фотографии
10:23
После сноса гаражей чиновники оставили волгоградцам болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгоградской области две машины протаранили столбыСмотреть фотографии
10:00
На юге Волгограда в перевернувшемся автомобиле погибла женщинаСмотреть фотографии
08:31
Работникам госучреждений Волгоградской области проиндексируют зарплату на 4%Смотреть фотографии
20:36
Волгоградская область выбралась из «красной» зоны по COVID-19Смотреть фотографии
19:44
«Нам ничего не говорят»: волгоградцы ждут решения о судьбе треснувшей от взрыва четырехэтажкиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
17:41
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновникиСмотреть фотографии
17:15
В Волгоградской области отменяют 10 остановок пригородных поездовСмотреть фотографии
16:55
Парку в Волжском присвоили имя депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области увеличили прожиточный минимум на 724 рубляСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде арестовали «молочку» без QR-кодовСмотреть фотографии
15:39
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цветСмотреть фотографии
15:39
100-летняя жительница Волгоградской области скончалась от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 