В Волгограде двое рабочих сдали угнанные КАМАЗы на металлолом





В Волгограде сотрудники полиции задержали рабочих, которые угнали с промышленной базы два КАМАЗа и сдали их в пункт металлолома. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в отдел полиции №3 в Дзержинском районе обратился 30-летний предприниматель с заявлением о пропаже техники.

Следователи установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, которых пострадавший ранее нанял рабочими. 42-летний уже судимый волгоградец вместе со своим 64-летним сообщником проникли на территорию базы, угнали грузовики и сдали их в пункте приема металла за 50 тысяч рублей. Когда их задержали, они объяснили свой поступок желанием отомстить работодателю за возникший конфликт.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная организованной группой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.











