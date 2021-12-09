В Волгограде двое рабочих сдали угнанные КАМАЗы на металлолом

Происшествия 09.12.2021 14:20
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09.12.2021 14:20
В Волгограде сотрудники полиции задержали рабочих, которые угнали с промышленной базы два КАМАЗа и сдали их в пункт металлолома. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в отдел полиции №3 в Дзержинском районе обратился 30-летний предприниматель с заявлением о пропаже техники.
Следователи установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, которых пострадавший ранее нанял рабочими. 42-летний уже судимый волгоградец вместе со своим 64-летним сообщником проникли на территорию базы, угнали грузовики и сдали их в пункте приема металла за 50 тысяч рублей. Когда их задержали, они объяснили свой поступок желанием отомстить работодателю за возникший конфликт.
В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная организованной группой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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