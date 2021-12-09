Происшествия

Учебно-боевой самолет под Волгоградом подал сигнал о проблеме с кислородом

Происшествия 09.12.2021 12:47
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09.12.2021 12:47


Инцидент произошел в небе в 100 км от аэродрома Волгограда с самолетом ВКС Минобороны России. Как сообщает Telegram-канала AVIAINCIDENT, накануне днем командир учебно-боевого самолета Як-130, который находился на высоте 8550 метров, доложил о проблемах в работе кислородного оборудования. Запросив снижение до 3900 метров, КВС принял решение следовать на аэродром назначения Борисоглебск. Отмечается, что самолет совершал полет по маршруту Котельниково - Борисоглебск. Пострадавших нет.
Напомним, что аналогичное авиапроисшествие было в сентябре текущего года. Тогда поступило сообщение от командира истребителя четвертого поколения Су-27 об отказе кислородного оборудования. Самолет проследовал в аэродром назначения.

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