В Волгоградской области школьное питание проверили федеральные эксперты





Эксперты Федерального центра мониторинга питания обучающихся при Министерстве Просвещения РФ проверили качество услуги в 6 школах Волгограда и области: МОУ СШ № 55, МОУ СШ № 77, МОУ СШ № 33, МОУ СОШ Клетская, МОУ Гимназия № 17, МОУ Гимназия № 12, где организуют питание ООО “Венера”, ИП “Батракова О.В., а также ООО “Виво Маркет”.

“Наша задача объективно оценивать ситуацию с тем, чтобы организаторы питания действовали в интересах потребителей - наших детей, соблюдали самые главные условия - это качество и безопасность в организации социального питания”, - отметила в ходе проверки специалист ФЦМПО Линара Ильясова.





Эксперты наблюдали за процессом подготовки обеденных залов к организации питания завтраков и обедов, как льготных, так и за родительскую плату. Проверяли сопроводительную документацию на поступившую пищевую продукцию, соблюдение условий её хранения, наличие суточных проб готовой продукции, внесение сведений в контрольные журналы, изучали оценки качества рационов питания бракеражными комиссиями школ, санитарное состояние производственных помещений и оборудования, наличие на школьных пищеблоках инструкций, в т.ч. по разведению моющих и дезинфицирующих средств. Особое внимание уделялось наличию программы производственного контроля и результатам лабораторных исследований пищевой продукции, наличию договоров на проведение мероприятий по санитарной обработке пищеблоков.





В ходе проверки специалистами ФЦМПО были даны рекомендации по ведению журналов контроля, содержанию технологических карт, отбору и маркировке суточных проб. Все рекомендации были учтены в процессе работы аудиторов.

В целом образовательным учреждениям дана положительная оценка по организации школьного питания. Высокой оценкой отмечена организации питания в сельской школе МОУ СОШ Клетская.

“Проверка такого уровня огромный опыт для нас, - сообщила заместитель руководителя Ассоциации “Профессионалы социального питания” Алла Порхун. - Критерии оценки, по которым проводился мониторинг, крайне важны и для операторов питания и для общественников. Мы рады, что именно наши школьные пищеблоки были привлечены к проверке, и что образовательные организации Волгоградской области ее достаточно успешно прошли.”







