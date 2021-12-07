Экономика

Банк «Открытие» и Mastercard запустили новогоднюю акцию «Плати в движении»

Экономика 07.12.2021 10:30 Новости компаний
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07.12.2021 10:30 Новости компаний


В рамках акции клиенты, бесконтактно оплачивающие покупки в розничных магазинах по дебетовой карте Mastercard банка «Открытие», получат дополнительный призовой кешбэк. По 1 000 рублей будет зачислено на карту Opencard 3 тысячам человек, которые совершат больше всего покупок до 31 декабря 2021 года.
Принять участие в акции могут все клиенты банка «Открытие» - держатели дебетовых Opencard международной платежной системы Mastercard старше 18 лет. Чтобы участвовать в розыгрыше новогоднего кешбэка, достаточно иметь на момент начала акции или открыть карту Opencard Mastercard и оплачивать по ней покупки телефоном или смарт-устройством в розничных магазинах на территории России на общую сумму от 10 000 рублей.
В рамках акции учитываются покупки в розничных магазинах на территории России, совершенные с помощью сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Mi Smart Band, Garmin Pay, Swatch Pay, ISBC Pay).
Победители будут определены с 1 по 15 января 2022 года, выигрыши будут зачислены на их карты не позднее 20 января 2022 года.
Полные правила акции можно узнать на ее странице на сайте банка «Открытие».

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