



ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» напоминают о смертельной опасности угарного газа, образующегося при работе газовых приборов.

Одной из частых причин отравлений является установка вентилятора в ванной комнате и вытяжки на кухне.

Одновременная работа газовой колонки и вентилятора в ванной комнате может привести к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего ядовитые продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

То же самое касается и одновременной работы газовой колонки и вытяжки над плитой.

Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха.

Симптомы развиваются постепенно: мышечная слабость, головокружение, тошнота, сонливость.

Помните, во время эксплуатации газовых приборов необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха!