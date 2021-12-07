Общество 07.12.2021 08:44
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07.12.2021 08:44
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» напоминают о смертельной опасности угарного газа, образующегося при работе газовых приборов.
Одной из частых причин отравлений является установка вентилятора в ванной комнате и вытяжки на кухне.
Одновременная работа газовой колонки и вентилятора в ванной комнате может привести к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего ядовитые продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!
То же самое касается и одновременной работы газовой колонки и вытяжки над плитой.
Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха.
Симптомы развиваются постепенно: мышечная слабость, головокружение, тошнота, сонливость.
Помните, во время эксплуатации газовых приборов необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха!
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