В центре Волгограда нашли 250-килограммовую авиабомбу

Происшествия 03.12.2021 16:49
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03.12.2021 16:49
Фугасную авиабомбу весом 250 кг нашли в Волгограде при проведении земляных работ. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, неразорвавшийся боеприпас долгое время лежал под землей в центре города на улице Пархоменко. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России сегодня вывез ФАБ-250 в безопасное место и уничтожил путем подрыва.
Это уже 24-я авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная и уничтоженная на территории Волгоградской области в текущем году.
Фото из архива "Высоты 102"
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