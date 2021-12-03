В центре Волгограда нашли 250-килограммовую авиабомбу





Фугасную авиабомбу весом 250 кг нашли в Волгограде при проведении земляных работ. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, неразорвавшийся боеприпас долгое время лежал под землей в центре города на улице Пархоменко. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России сегодня вывез ФАБ-250 в безопасное место и уничтожил путем подрыва.

Это уже 24-я авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная и уничтоженная на территории Волгоградской области в текущем году.

Фото из архива "Высоты 102"