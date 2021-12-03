Бочаров провел совещание из-за инцидента на подстанции в Волгограде

Общество 03.12.2021 12:07
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03.12.2021 12:07
Губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров собрал оперативное совещание в связи с технологическим нарушением, произошедшем на подстанции на улице Нильской в Дзержинском районе Волгограда. Глава региона поручил профильным комитетам и службам максимально быстро подключить жителей к теплу и возобновить подачу электроэнергии в дома, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Руководители ведомств по поручению Бочарова взяли под личный контроль устранение последствий инцидента на подстанции. Создана межведомственная оперативная группа, работу которой координирует замгубернатора Олег Николаев.
Также в связи с инцидентом прокуратура Волгоградской области организовала проверку. По данным надзорного ведомства, в результате аварии без электроэнергии и отопления остались многоквартирные дома и социальные учреждения в поселке Ангарский.
Напомним, минувшим утром жители поселка Ангарский в Волгограде сообщили о взрыве на подстанции на улице Нильской. По словам очевидцев, в результате инцидента частично обрушилось хозяйственное здание. В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что на период восстановительных работ специалисты «Концессий теплоснабжения» обеспечат работу городских котельных при помощи передвижных электрогенераторов. В ближайшее время подача ресурсов абонентам, запитанным от данных источников, будет возобновлена. Оперативные бригады компании «Россети Юг» в настоящее время проводят восстановительные работы и переключают жителей к энергоснабжению по резервным схемам.
Фото: Александр Бервин.
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