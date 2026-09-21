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Общество

Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и чего нельзя в этот праздник

Общество 21.09.2026 12:56
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21.09.2026 12:56


Сегодня православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, посвящённый рождению Девы Марии, которой суждено было стать Матерью Иисуса Христа. Праздник относится к двунадесятым и имеет постоянную дату – 21 сентября. О том, что можно и чего нельзя в этот день, рассказали журналисты портала Volganet.net.

По церковной традиции 21 сентября желательно отложить дела, которые можно перенести, и посвятить время молитве, посещению храма и общению с семьёй. Однако неотложная работа грехом не считается. В народной традиции существовало поверье, что в этот день не стоит заниматься тяжёлым физическим трудом, генеральной уборкой, шитьём и вязанием, если это можно отложить.

Особое внимание уделяют отношениям с окружающими: не стоит ссориться, кричать на близких, сквернословить и осуждать. Праздник связывают с миром и семейным согласием. 

Ещё одна важная традиция – не проходить мимо человека, которому нужна помощь: подать милостыню, поддержать нуждающихся, навестить одиноких родственников. Помощь может быть самой простой – принести продукты, позвонить тому, кому одиноко, или просто уделить время.

Не стоит в этот день предаваться унынию, завидовать или провоцировать конфликты. Верующие стараются провести праздник с благодарностью и молитвой, а просьбы Богородице традиционно обращают к семейному благополучию, здоровью детей, укреплению брака и помощи в трудных обстоятельствах.

Главное для православного человека – не соблюдение бытовых примет, а участие в церковной жизни: посетить храм, помолиться, поставить свечу, исповедаться и причаститься. Хорошим поступком станет помощь родственнику, соседу или незнакомому человеку. А вечером можно собрать за одним столом семью, поговорить без спешки и конфликтов, вспомнить тех, кому сейчас нужна поддержка.

Рождество Пресвятой Богородицы – повод хотя бы на один день остановиться среди суеты. Вместо тяжёлой работы, пустых споров и обид верующие стараются выбрать заботу о близких и добрые дела.

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