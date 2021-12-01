Общество 01.12.2021 13:08
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01.12.2021 13:08
В Волгограде на 10 суток приостановлена деятельность бара «Сытый папа». Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, поводом для этого стало отсутствие организации дезинфекционного режима.
В ноябре 2021 года при проведении рейда сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений - отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха и дезинфицирующие средства для оборудования и инвентаря. По данному факту управлением было возбуждено административное дело.
Постановлением Краснооктябрьского районного суда Волгограда ИП Варданян А.М, которому принадлежит бар, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности заведения на 10 суток.
Фото из архива "Высоты 102"
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