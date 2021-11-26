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Цифровой эфир: «Ростелеком» проведет онлайн-трансляцию спектакля с участием инклюзивных артистов

Телеком 26.11.2021 14:42
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26.11.2021 14:42


Актеры инклюзивного театра «Теплые Артисты» сыграют спектакль «Летучий корабль. Зимняя сказка». Премьера состоится в Волгоградском областном театре кукол 1 декабря в 11:00 и 13:00 часов. Постановка станет выпускной работой образовательного проекта «Творить, чтобы жить», организованного при поддержке «Ростелекома». Для всех заинтересованных, кто не сможет посетить театр, а также для зрителей из других регионов и в целях поддержания антиковидной обстановки национальный провайдер проведет прямую трансляцию спектакля на канале Youtube «Цифровой Юг», а также на сайтах театра «Теплые Артисты» и Волгоградского областного театра кукол.
Десять месяцев воспитанники инклюзивного театра «Теплые Артисты» (подростки с ограниченными возможностями здоровья различной этиологии) занимались в социальном образовательном проекте «Творить, чтобы жить». В рамках проекта ребята участвовали в театральных мастер-классах и тренингах, репетировали спектакль и даже шили сценические костюмы. Помимо этого, артисты приготовили новогодние подарки зрителям — сделали своими руками игрушки и поделки.
«”Ростелеком” поддерживает развитие инклюзивной культуры в регионах. Повышение творческого потенциала особенных людей способствует их социальной адаптации и интеграции в общество. В условиях ограничения общения и культурно-массовых мероприятий хотелось порадовать как можно большее число зрителей. Для этого мы протянули последнюю милю по оптике и организовали онлайн-трансляцию спектакля с особенными актерами, чтобы показать, каких успехов они достигли в своем творчестве», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
«С Волгоградским инклюзивным театром, лауреатом различных фестивалей, мы сотрудничаем несколько лет. “Теплые Артисты” своим усердием доказывают, что для них нет границ. Благодарим “Ростелеком” за неравнодушие и активную поддержку инклюзивного творчества. Можно сказать, “цифра” обрела душу. Благодаря прямой трансляции, работу уникального театра сможет посмотреть огромное количество желающих», — отметила Александра Николаенко, директор Волгоградского театра кукол.
Поддержка культурно-образовательных проектов для детей и молодежи – важные направления социальной политики «Ростелекома». Компания оказывает содействие их развитию во всех регионах своего присутствия на Юге.

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