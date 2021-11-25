



Металлургический завод «Красный Октябрь» в Волгограде отметил 123-ю годовщину со дня своего запуска – 25 ноября 1898 года мартеновская печь предприятия дала первую плавку. В праздничный день лучшие сотрудники коллектива, объединяющего 3,5 тысячи человек, получили заслуженные награды за профессионализм и преданность своему делу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Среди награжденных – заместитель директора по качеству «Красного Октября» Ольга Гладышева. Она приехала в Волгоград по распределению сразу после окончания Челябинского политехнического университета в 1983 году и уже 39-й год работает исключительно на «Красном Октябре». Коллеги вспоминают, что ее, хрупкую выпускницу университета, тогда не сломил ни крутой нрав начальника прокатной лаборатории, ни сложность работы.





За годы, проведенные на заводе, характер Ольги Викторовны лишь закалился как сталь, и сегодня она пользуется огромным авторитетом среди всех заводчан, для многих став наставницей. Ежегодно коллектив предприятия пополняется молодыми кадрами, которые Ольга Гладышева учит не бояться рисковать и мыслить критически. «Я умею рисковать. Этому меня научило время, когда еще не было телефонов – я не могла позвонить начальству и посоветоваться, какое решение принять. Это приходилось делать самой и зачастую очень быстро», – рассказала она.

Две недели назад Ольга Гладышева отметила 60-летний юбилей, а сегодня в торжественной обстановке ей присвоено звание «Почетный металлург». Управляющий директор «Красного Октября» Константин Волков также вручил награды девяти победителям ежегодного заводского конкурса «Лучший по профессии»: машинистам крана, обработчикам поверхностных пороков металла и огнеупорщикам.

««Красный Октябрь» – завод с уникальной производственной историей. Во все времена металлургический гигант был не просто производителем качественной продукции, но и символом мужества и стойкости, – отметил Волков, поздравляя сотрудников с годовщиной работы предприятия. – Благодаря сплоченному коллективу завод с честью справляется с поставленными задачами и продолжает стабильно работать, сохраняя и укрепляя лидерские позиции на российском рынке нержавеющей стали. Сегодня «Красный Октябрь» занимает первые строчки рейтинга по производству нержавеющего проката».

Управляющий директор подчеркнул, что перед заводом стоят амбициозные задачи, в том числе, реализация масштабной программы ремонтов, наращивание объемов производства, расширение портфеля заказов и увеличение доли высокомаржинальной продукции. Для их решения коллектив «Красного Октября», который является главным сокровищем и достижением предприятия, в настоящее время расширяется: завод готов принять 300 рабочих – специалистов своего дела.





По данным Ассоциации «Спецсталь», в первом полугодии 2021 года доля «Красного Октября» в общем объеме отечественного производства плоского проката из нержавеющей стали составила 66,6%. Объем производства на предприятии вырос на 46,5% по сравнению с результатами 2020 года. По оценкам экспертов, по сравнению с первым полугодием прошлого года на 10,7% увеличился объем производства сортового проката из нержавеющей стали, он составил 31 443 тонны. Волгоградский завод признан ведущим производителем в этой категории, на его долю пришлось 37,3% (11 739 тонн) от общероссийского производства.





На «Красном Октябре», в цехах которого производят 900 марок стали и 500 наименований профилей проката, продолжается освоение новых видов продукции. Они находят применение в военном судостроении, ракетостроении и атомном машиностроении. Благодаря высокой оценке технологий производства экспертами и аудиторами, постоянной сертификации выпускаемой продукции завод имеет широкий круг потребителей в различных сферах. Продукция экспортируется в Германию, Турцию, Италию, Францию, Австрию, Швецию и еще свыше 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.