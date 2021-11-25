



Спрос на ипотеку Сбербанка в Волгоградской области за 9 месяцев 2021 года вырос почти на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель жилищного кредитования за указанный период составил 55 млрд рублей.

Особым интересом у жителей региона в настоящее время пользуются льготная ипотека с господдержкой «Господдержка — 2020». Рост оформленных кредитов на первичном рынке жилья по этой программе в региональном отделении Сбербанка в текущем году увеличился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день в Волгоградском отделении Сбербанка выдано 1,4 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 3,4 млрд рублей.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Ипотека — это один из самых востребованных банковских продуктов.На данный момент действует сразу несколько программ ипотечного кредитования Сбербанка с актуальными предложениями,которые были запущены вместе с застройщиками. Это позволяет большему числу волгоградских семей улучшить свои жилищные условия. Важно, чтосегодня оформить ипотеку можно быстро и просто, как с помощью персонального менеджера онлайн-сервиса ДомКлик, так и в офисе банка».

Подробнее ознакомиться с условиями ипотечного кредитования можно на сайте банка.



