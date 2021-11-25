Экономика

Ипотека в тренде: в Волгоградской области жилищные займы от Сбербанка пользуются высоким спросом

Экономика 25.11.2021 13:13 Новости компаний
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25.11.2021 13:13 Новости компаний


Спрос на ипотеку Сбербанка в Волгоградской области за 9 месяцев 2021 года вырос почти на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель жилищного кредитования за указанный период составил 55 млрд рублей. 
Особым интересом у жителей региона в настоящее время пользуются льготная ипотека с господдержкой «Господдержка — 2020». Рост оформленных кредитов на первичном рынке жилья по этой программе в региональном отделении Сбербанка в текущем году увеличился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день в Волгоградском отделении Сбербанка выдано 1,4 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 3,4 млрд рублей.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Ипотека — это один из самых востребованных банковских продуктов.На данный момент действует сразу несколько программ ипотечного кредитования Сбербанка с актуальными предложениями,которые были запущены вместе с застройщиками. Это позволяет большему числу волгоградских семей улучшить свои жилищные условия. Важно, чтосегодня оформить ипотеку можно быстро и просто, как с помощью персонального менеджера онлайн-сервиса ДомКлик, так и в офисе банка». 
Подробнее ознакомиться с условиями ипотечного кредитования можно на сайте банка.

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