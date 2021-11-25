Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Биннофарм групп» объемом 3 млрд рублей
Экономика 25.11.2021 12:57 Новости компаний
0
25.11.2021 12:57 Новости компаний
Размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Биннофарм Групп» – одной из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющей профильные активы АФК «Система» состоялось 24 ноября 2021г. Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд рублей, процентная ставка купона – 9,90% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Оферентами выпуска выступают АО «АЛИУМ» и ПАО «Синтез».
Книга заявок по выпуску была открыта 19 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,90%, что соответствует доходности к оферте 10,27% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:
«Биннофарм групп» – новый эмитент сегмента фармацевтики, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Несмотря на нестабильную атмосферу на рынках и рост доходностей, компании удалось привлечь целевой объем финансирования со ставкой купона ниже первоначального уровня. В этом помогли значительный спрос и высокая оценка бизнеса компании со стороны инвесторов, что также подтверждается присвоенным рейтингом «Эксперт РА» на уровне ruA. Мы благодарим эмитента за возможность доказать профессионализм команды «Открытия» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – СКБ-бан
Реклама
ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки25.11.2021 16:10
Экономика 25.11.2021 16:10
Банк «Открытие» подарит зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках в честь любимых учителей25.11.2021 15:14
Экономика 25.11.2021 15:14
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» отметил 123-летие25.11.2021 15:04
Экономика 25.11.2021 15:04
Сбер запустил круглосуточный online-сервис для получения правовой помощи25.11.2021 14:47
Экономика 25.11.2021 14:47
ВТБ предлагает клиентам игру с поиском мошенников25.11.2021 14:46
Экономика 25.11.2021 14:46
Банк «Открытие» вышел на индийский рынок золота25.11.2021 14:16
Экономика 25.11.2021 14:16
В развитие Михайловки в Волгоградской области вольют 1,7 миллиарда25.11.2021 13:15
Экономика 25.11.2021 13:15
Ипотека в тренде: в Волгоградской области жилищные займы от Сбербанка пользуются высоким спросом25.11.2021 13:13
Экономика 25.11.2021 13:13
ВТБ: мошенники списывают деньги под предлогом возврата пенсионных накоплений25.11.2021 10:26
Экономика 25.11.2021 10:26
В Волгоградской области Сбербанк увеличил выдачу банковских гарантий малому бизнесу в 2 раза25.11.2021 09:59
Экономика 25.11.2021 09:59
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30%24.11.2021 14:37
Экономика 24.11.2021 14:37
Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA24.11.2021 14:24
Экономика 24.11.2021 14:24
Клиенты ВТБ могут управлять торговым эквайрингом онлайн24.11.2021 14:00
Экономика 24.11.2021 14:00
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья24.11.2021 13:23
Экономика 24.11.2021 13:23
Почти 82 млн поездок в общественном транспорте жители Поволжья оплатили через эквайринг СберБанка24.11.2021 13:16
Экономика 24.11.2021 13:16
Реклама