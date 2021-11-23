Экономика 23.11.2021 15:49 Новости компаний
0
23.11.2021 15:49 Новости компаний
По данным СберИндекс, на первичном рынке жилья в России замедлился рост цен. При этом заметно сокращается разрыв между стоимостью квадратного метра в новостройках и квартирах на вторичном рынке.
"Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре. Цены на первичку в среднем по России выросли всего на 0,9% к сентябрю до 87,3 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения с января по сентябрь цены на квартиры в новостройках ежемесячно росли на 2,4-4%!, - отметил Михаил Матовников, главный аналитик Сбербанка.
По его словам, в Москве эти изменения менее ярко выражены, но также заметны: в октябре первичка выросла на 1,1% к сентябрю до 224 тысяч рублей за «квадрат», в то время как за первые девять месяцев она в среднем росла на 1,7% ежемесячно.
Реклама
Волгоградское МУП распродает активы23.11.2021 18:06
Экономика 23.11.2021 18:06
Инвесторы в шоколаде: клиенты группы «Открытие» заработали более 13% годовых в результате исполнения стратегии «Структурированная» (Nestlé)23.11.2021 16:16
Экономика 23.11.2021 16:16
ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых23.11.2021 15:49
Экономика 23.11.2021 15:49
Банк «Открытие»: более 70% жителей ЮФО никогда не обращались к психологам и психотерапевтам23.11.2021 14:43
Экономика 23.11.2021 14:43
ВТБ Лизинг снижает авансы на автомобили и технику23.11.2021 14:38
Экономика 23.11.2021 14:38
Сбер выпустил первую благотворительную структурную облигацию23.11.2021 14:07
Экономика 23.11.2021 14:07
Банк «Открытие» выступил совместным букраннером IPO «СПБ Биржи»23.11.2021 12:32
Экономика 23.11.2021 12:32
ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей23.11.2021 12:27
Экономика 23.11.2021 12:27
Банк «Открытие»: котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию22.11.2021 16:54
Экономика 22.11.2021 16:54
Во флагманском офисе Открытие Private Banking открылась выставка работ Оксаны Мась22.11.2021 15:21
Экономика 22.11.2021 15:21
Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ22.11.2021 13:04
Экономика 22.11.2021 13:04
Портфель девелоперов жилья в Сбере растёт на 100 млрд рублей ежемесячно22.11.2021 13:01
Экономика 22.11.2021 13:01
Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»22.11.2021 12:34
Экономика 22.11.2021 12:34
ВТБ запускает цифровой сервис для бизнеса по проверке зарубежных партнеров22.11.2021 10:16
Экономика 22.11.2021 10:16
В Поволжье бизнес-картами СберБанка чаще всего пользуются представители торговли22.11.2021 08:16
Экономика 22.11.2021 08:16
Реклама