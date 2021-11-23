Происшествия 23.11.2021 11:07
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23.11.2021 11:07
Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Волгограда, которая подозревается в умышленном повреждении машины частного извозчика. Как сообщили в УМВД России по Волгограду, заявление в отдел полиции подал 40-летний водитель Hyundai Solaris. Мужчина сообщил, что при выполнении очередного заказа подвозил молодую женщину, которая отказалась оплачивать поездку. В ходе словесного конфликта она стала бить ногами по салону авто, а затем вышла на улицу и повредила боковые зеркала.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась 27-летняя ранее судимая за кражу местная жительница, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Отметим, что это уже не первый случай конфликтных ситуаций, которые возникают в Волгограде между частными извозчиками и пассажирами. Три дня назад СУ СКР по региону сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летнего частного таксиста, который нанес смертельный удар пассажиру. Сообщалось, что конфликт между мужчинами произошел из-за мусора в салоне.
Фото из архива "Высоты 102"
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