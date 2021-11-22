Участок Третьей Продольной в Волгограде сделают более скоростным





Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил конкурс на разработку проекта реконструкции участка Третьей Продольной магистрали на подъезде к областному центру. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, за 19 миллионов рублей проектировщик должен до 30 сентября 2022 года провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию на обновление трассы на границе с Городищенским районом. В стоимость контракта заключены также расходы на госэкспертизу. Работы финансируются из областного бюджета.

Согласно техзаданию, облкомтранс планирует реконструировать порядка 4 км дороги. Точная протяженность будет определена при проектировании. Планируется капитально отремонтировать четырехполосную трассу с расчетной скоростью движения транспорта 100 км/час. Начало строительства запланировано на 2023 год.

Отметим, что Третья Продольная - одна из важнейших трасс, частично выполняющая роль объездной дороги вокруг Волгограда.



