В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартиры

Расследования 22.11.2021 11:50
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22.11.2021 11:50
Виновной в краже признана 35-летняя жительница Волгограда, которая работала помощницей по хозяйству. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, женщина похитила с банковского счета хозяина квартиры 20 тысяч рублей.
Из материалов дела следует, что потерпевший нанял женщину для уборки в квартире и выгула домашнего питомца. Домработница воспользовалась тем, что хозяин квартиры уснул и воспользовалась его телефоном и банковской картой. Она сделала два денежных перевода на карту своей подруги, которая не знала о преступных действиях подсудимой.
Женщина признала вину и полностью возместила ущерб. За кражу ей назначено 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, в течение которых она должна доказать свое исправление.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
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