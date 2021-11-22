В Волгограде домработница обокрала спящего хозяина квартиры





Виновной в краже признана 35-летняя жительница Волгограда, которая работала помощницей по хозяйству. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, женщина похитила с банковского счета хозяина квартиры 20 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что потерпевший нанял женщину для уборки в квартире и выгула домашнего питомца. Домработница воспользовалась тем, что хозяин квартиры уснул и воспользовалась его телефоном и банковской картой. Она сделала два денежных перевода на карту своей подруги, которая не знала о преступных действиях подсудимой.

Женщина признала вину и полностью возместила ущерб. За кражу ей назначено 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, в течение которых она должна доказать свое исправление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.



