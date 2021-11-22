Экономика

В Поволжье бизнес-картами СберБанка чаще всего пользуются представители торговли

Экономика 22.11.2021 08:16 Новости компаний
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22.11.2021 08:16 Новости компаний


По данным СберБанка в регионах Поволжья за 9 месяцев 2021 года пользователями бизнес-карт чаще всего становятся представители сферы торговли: 36,7% среди владельцев кредитных бизнес-карт и 25,8% - дебетовых. В общей сложности на конец октября около 100 тысяч бизнес-карт находятся у клиентов банка.
Также бизнес-карты пользуются популярностью у бизнесменов, развивающих сферу услуг, транспортное и логистическое направление. 
В среднем в месяц по кредитным бизнес-картам совершается около 24 тыс. операций, а по дебетовым – более 1,1 млн.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Мы постоянно развиваем финансовые сервисы СберБанка для бизнеса. Большое внимание уделяется удобству пользования финансовыми услугами. Бизнес-карты позволяют предпринимателям значительно экономить своё время. Можно сделать несколько бизнес-карт, которыми смогут пользоваться сотрудники, что позволит делегировать часть полномочий по текущим задачам и сосредоточиться на развитии своего бизнеса». 
Дебетовая карта привязывается к расчетному счету компании. Это дает возможность совершать покупки в торговых сетях или интернете, осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. На карты можно установить лимит, чтобы контролировать траты. Кредитная бизнес-карта позволяет привлекать дополнительные средства для развития бизнеса в случае возникновения непредвиденных расходов. 

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