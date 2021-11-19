Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготы

Экономика 19.11.2021 12:40
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19.11.2021 12:40
Семьи с двумя детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Налоговая льгота коснется тех, кто решит улучшить жилищные условия. Ряд поправок в налоговый кодекс РФ приняли накануне депутаты Госдумы, сообщает ИА «Высота 102».
Одна из поправок освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьи, которые решили улучшить свои жилищные условия и продали квартиру. Кроме того, не нужно будет платить налоги еще с ряда доходов граждан и организаций.
По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олега Савченко, введение налоговой льготы с продажи квартиры для приобретения нового жилья для семей с двумя и более детьми - решение необходимое и очень своевременное.
«Семьи с детьми выполняют важную демографическую задачу и, конечно, несут на себе повышенную экономическую нагрузку, тем более в нынешнее непростое время, - подчеркнул Олег Савченко. - Жилищный вопрос перед ними стоит особенно остро, и мы должны всеми силами помогать в его решении. Важно, что норма будет действовать для всех таких сделок, начиная с 1 января этого года, то есть закон распространится и на весь 2021 год.
Также освобождаются от НДФЛ доходы, которые россияне получили в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации от COVID-19 и в связи с догазификацией.
В Госдуме одобрили и другие послабления для налогоплательщиков. Так, субъекты МСП и СНКО не будут платить налог на прибыль с субсидий, полученных в 2021 году в качестве поддержки в пандемию коронавируса. Кроме того, от уплаты НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан, работающих на предприятиях и в некоммерческих организациях, получающих такие субсидии. Сумма ограничена одним МРОТ - 12 792 рубля.
Еще одна налоговая льгота коснется тех граждан и организаций, которые получили награды за участие в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях, которые учреждены в соответствии с указами президента. Эти доходы освободили от НДФЛ и налога на прибыль.
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