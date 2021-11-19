Экономика

Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготы

Экономика 19.11.2021 12:40
0
19.11.2021 12:40


Семьи с двумя детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже квартиры.  Налоговая льгота коснется тех, кто решит улучшить жилищные условия. Ряд поправок в налоговый кодекс РФ приняли накануне  депутаты Госдумы, сообщает ИА «Высота 102».  
Одна из поправок  освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьи, которые решили улучшить свои жилищные условия и продали квартиру. Кроме того, не нужно будет платить налоги еще с ряда доходов граждан и организаций. 
По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олега Савченко, введение  налоговой льготы с продажи квартиры для приобретения нового жилья для семей с двумя и более детьми - решение необходимое и очень своевременное.
«Семьи с детьми выполняют важную демографическую задачу и, конечно, несут на себе повышенную экономическую нагрузку, тем более в нынешнее непростое время, - подчеркнул Олег Савченко. - Жилищный вопрос перед ними стоит особенно остро, и мы должны всеми силами помогать в его решении. Важно, что норма будет действовать для всех таких сделок, начиная с 1 января этого года, то есть закон распространится и на весь 2021 год.
Также освобождаются от НДФЛ доходы, которые россияне получили в рамках стимулирующих мероприятий по вакцинации от COVID-19 и в связи с догазификацией. 
В Госдуме одобрили и другие послабления для налогоплательщиков. Так, субъекты МСП и СНКО не будут платить налог на прибыль с субсидий, полученных в 2021 году в качестве поддержки в пандемию коронавируса. Кроме того, от уплаты НДФЛ и страховых взносов освободили доходы граждан, работающих на предприятиях и в некоммерческих организациях, получающих такие субсидии. Сумма ограничена одним МРОТ - 12 792 рубля.
Еще одна налоговая льгота коснется тех граждан и организаций, которые получили награды за участие в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях, которые учреждены в соответствии с указами президента. Эти доходы освободили от НДФЛ и налога на прибыль.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
19.11.2021 15:12
Экономика 19.11.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 15:07
Экономика 19.11.2021 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 14:12
Экономика 19.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.11.2021 12:04
Экономика 19.11.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 19:37
Экономика 18.11.2021 19:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 14:04
Экономика 18.11.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:20
Экономика 18.11.2021 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:15
Экономика 18.11.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 11:59
Экономика 18.11.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 10:12
Экономика 18.11.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 18:44
Экономика 17.11.2021 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 14:12
Экономика 17.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:07
«Сады Придонья» инвестировали 5 млн рублей в безопасность сотрудниковСмотреть фотографии
14:36
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой ВолгоградаСмотреть фотографии
13:59
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменейСмотреть фотографии
12:40
Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготыСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВСмотреть фотографии
12:20
Количество заразившихся коронавирусом в Волгоградской области стабильно снижаетсяСмотреть фотографии
11:57
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работуСмотреть фотографии
11:34
Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятникеСмотреть фотографии
10:36
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяникаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под СталинградомСмотреть фотографии
09:55
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновникСмотреть фотографии
09:44
Профессор ВолгГМУ рассказала, как волгоградкам сохранить беременность в пандемиюСмотреть фотографии
09:32
Квартет браконьеров задержан за вылов 208 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсииСмотреть фотографии
08:11
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетяхСмотреть фотографии
08:09
Жителей шести районов Волгоградской области временно прикрепили к налоговой в ВолжскомСмотреть фотографии
19:39
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонтаСмотреть фотографии
19:24
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»Смотреть фотографии
18:00
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинацииСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницыСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мылоСмотреть фотографии
17:14
В парке Волгограда похитили 20 кустов розСмотреть фотографии
17:07
Всплеск мошенничеств с регистрацией фирм-однодневок отмечают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:46
Синхронный пируэт двух иномарок под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:19
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башнейСмотреть фотографии
15:12
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 