Экономика

ВТБ запускает переводы по QR-коду

Экономика 18.11.2021 12:20 Новости компаний
0
18.11.2021 12:20 Новости компаний


ВТБ Онлайн внедрил опцию бесплатных денежных переводов по персональному QR-коду. Услугой может воспользоваться клиент любого российского банка. По оценке ВТБ, сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией.
Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно сгенерировать QR-код в ВТБ Онлайн. Это можно сделать двумя способами. В первом — выбрать в меню на иконке приложения «Показать QR». Во втором — перейти на карту или счет с главного экрана, нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «По QR-коду». После этого пользователь может поделиться QR-кодом как с клиентом ВТБ, так и с клиентами других российских банков. Комиссия за перевод не взимается.  
«Возможность переводить деньги по QR-коду будет особенно удобна для самозанятых пользователей и тех, кто занимается микрокоммерцией. Сервис позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере. Отправить деньги таким способом смогут даже неклиенты ВТБ. Это станет удобной альтернативой не только наличным платежам, но и покупкам с помощью POS-терминалов. Теперь вам достаточно взять с собой смартфон, даже отправляясь, к примеру, на ярмарку выходного дня. Мы не будем брать комиссию за такой перевод и рассчитываем, что только в следующем году им воспользуются более 50 тысяч пользователей», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
ВТБ активно работает над внедрением сервисов для самозанятых клиентов. В приложении ВТБ Онлайн для них доступен личный кабинет, с помощью которого индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. В личном кабинете можно в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их заказчикам и клиентам. Кроме того, пользователи могут получать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.
Ранее ВТБ Онлайн внедрил опцию снятия наличных со счета или цифровой карты с помощью QR-кода в банкоматах. Для совершения операции клиенту достаточно только смартфона, с помощью которого с экрана банкомата сканируется код.
ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы денег через Bluetooth и AirDrop, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
18.11.2021 14:04
Экономика 18.11.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 12:15
Экономика 18.11.2021 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 11:59
Экономика 18.11.2021 11:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2021 10:12
Экономика 18.11.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 18:44
Экономика 17.11.2021 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 14:12
Экономика 17.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:09
Экономика 17.11.2021 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 09:42
Экономика 17.11.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 09:10
Экономика 17.11.2021 09:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 08:43
Экономика 17.11.2021 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 16:50
Экономика 16.11.2021 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 15:08
Экономика 16.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:37
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:19
Страдающим без воды жителям Волгоградской области заменили башнюСмотреть фотографии
15:12
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:03
Подозреваемый в покушении на убийство перед стрельбой «окропил» перекресток в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакамСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до ЖилгородкаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде сломался новогодний камин и «Крылья Ангела»Смотреть фотографии
13:04
Волгоградскую область накроет ураган с мокрым снегомСмотреть фотографии
12:00
Высокая смертность от коронавируса сокращает население Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Установлены и задержаны: стрельба на перекрестке в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
Предприятия Андрея Мельниченко - за ответственный подход к сохранности экологииСмотреть фотографии
11:11
Руководству волгоградского «Ротора» прочат отставкиСмотреть фотографии
11:02
Невнимательный водитель сбил ребенка в ВолжскомСмотреть фотографии
10:42
Новый год в СИЗО Волгограда встретит подозреваемый по делу о ложной вакцинации врач-терапевтСмотреть фотографии
10:15
Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые ученияСмотреть фотографии
10:05
На волгоградских дорогах из-за тумана бьются машиныСмотреть фотографии
09:51
Студенты Волгоградского медуниверситета наберутся опыта в московских клиникахСмотреть фотографии
09:48
На улице Ангарской в Волгограде ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
07:52
Из Волгограда откроют прямые авиарейсы в УзбекистанСмотреть фотографии
21:31
Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумойСмотреть фотографии
20:02
Мама скончавшегося в волгоградском СИЗО арестанта пожаловалась директору ФСБ на следователейСмотреть фотографии
18:58
ПСБ назвал лучших среди предпринимателей Волгограда и области и провел мастер-класс «Чат-банк для бизнеса»Смотреть фотографии
18:04
«Сколько можно позориться»: волгоградский «Ротор» проиграл клубу из ЛипецкаСмотреть фотографии
17:47
«Это вызовет избыточную агрессию»: депутаты Волгоградской облдумы ужесточили штрафы для упрямых безмасочниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Волгоградских судей обязали пересмотреть дело о кладбищенских войнахСмотреть фотографии
16:48
От коронавируса скончался артист музыкального театра в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде ДТП с грузовиком перекрыло трамвайные путиСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде устраняют последствия внезапной остановки котельнойСмотреть фотографии
15:50
Осквернителя памятника жертвам Холокоста задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Волгоградских участковых полиции поздравили с 98-летием службыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 