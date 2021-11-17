Экономика

ВТБ повышает доходность по депозитам до 9% годовых

Экономика 17.11.2021 10:30 Новости компаний
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17.11.2021 10:30 Новости компаний


ВТБ с 17 ноября повышает процентные ставки по вкладам для розничных клиентов. Рост составит до 1,25 п.п., а максимальная доходность по отдельным продуктам достигнет 9% годовых с учетом опции «Сбережения». 
По долгосрочному депозиту «История успеха» (548 дней) ставка вырастет до 7,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через ВТБ Онлайн или устройство самообслуживания. При размещении средств в отделении банка ставка составит 7,3% годовых. По вкладу также до 31 декабря действует акция «Время – деньги», которая при размещении в банке новых денежных средств позволяет клиентам увеличить доходность по депозиту еще на 0,5 п.п. – до 8% и 7,8% годовых соответственно. При подключении к Мультикарте опции «Сбережения» с по всем вкладам повышается на 1 п.п. – таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 9% годовых.
Базовая ставка по промо вкладу «Новое время» повышается до 6,5% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов - предложение актуально при открытии депозита в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания, при открытии в офисах ставка будет составлять 6,3% годовых. С учетом акции «Время – деньги», действующей до 31 декабря, при размещении в банке новых денежных средств доход по депозиту возрастет на 1 п.п. – до 7,5% и 7,3% соответственно. Срок размещения во вклад «Новое время» составляет 181 день.
Специальный депозит, предназначенный для старшего поколения, - вклад «Ваш пенсионный» - позволит получить доходность от 6,5% годовых с учетом капитализации процентов. Его можно открыть в ВТБ Онлайн, устройствах самообслуживания или непосредственно в отделениях банка. Средства размещаются на два года (730 дней), при этом вкладчику доступны снятие и пополнение средств без потери процентов. Минимальная сумма депозита - 1 тыс. рублей.
«Последовательное повышение ключевой ставки ЦБ и соразмерный рост доходности банковских вкладов во втором полугодии возвращают интерес населения к классическим депозитным продуктам: только за третий квартал их портфель в ВТБ вырос на 11%, до 2,1 трлн рублей. Значимое повышение ставок по наиболее популярным вкладам делает наше предложение одним из самых выгодных на рынке - по отдельным продуктам ставка возрастает сразу на 1,25 п.п., а максимальная доходность достигает 9% годовых. Это позволит клиентам эффективно защитить средства от инфляции и получить хороший доход в преддверии возможного снижения ключевой ставки к концу 2022 года, анонсированного ЦБ, и ставок по депозитам», - комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

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