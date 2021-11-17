Экономика 17.11.2021 11:45 Новости компаний
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17.11.2021 11:45 Новости компаний
По итогам деятельности в январе-сентябре 2021 года АО «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» - на 58% увеличило сумму уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего за первые девять месяцев этого года волгоградский «КАУСТИК» перечислил в бюджеты всех уровней более 1 млрд. 373 млн. рублей. Наибольший рост – 86,2% - пришелся на уплату налогов в консолидированный (региональный и местный) бюджет, превысив 1 млрд. 82 млн. рублей. Предприятие перечислило 290 млн. рублей в федеральный бюджет – темп роста составил 102,4% к аналогичному показателю прошлого года. Почти на треть – с 676,7 млн. рублей до 874,8 млн. рублей – выросла сумма страховых взносов.
С января по сентябрь этого года также значительно выросли суммы обязательных платежей в бюджет и страховые взносы, уплаченные другими предприятиями группы компаний «НИКОХИМ» - АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН». В частности, АО «НикоМаг», выпускающее такие экспортно ориентированные магнезиальные продукты, как оксид и гидроксид магния, увеличило платежи в казну на 61,6%.
Стабильная работа всех производств, успешная экспортная стратегия, соблюдение противоэпидемических мер, направленных на сохранение здоровья персонала, позволяют основному предприятию группы компаний – акционерному обществу «КАУСТИК» - оставаться на лидирующих позициях в региональном рейтинге ведущих предприятий и организаций Волгоградской области. Так, по данным областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, по уплате налогов в консолидированный бюджет и росту объема производства в первом полугодии этого года волгоградский «КАУСТИК» входит в пятерку лидеров.
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