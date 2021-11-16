В Поволжье более 66 тысяч предпринимателей пользуются эквайрингом от СберБанка

Экономика 16.11.2021 16:50 Новости компаний
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16.11.2021 16:50 Новости компаний
По итогам 9 месяцев 2021 года услугами эквайринга от СберБанка в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях пользуются более 66 тысяч малых и средних компаний. Количество терминалов превышает 100 тысяч, а среднемесячный оборот составляет около 59 млрд рублей.
Торговый эквайринг позволяет проводить оплату товаров и услуг через POS-терминалы или онлайн-кассу с использованием банковской карты или технологии мобильной оплаты, посредством систем Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Тренд на цифровизацию сегодня активно развивается. Один из его показателей – увеличение доли безналичных расчетов. Предпринимателям в сегменте малого и среднего бизнеса эквайринг позволяет сделать удобнее и доступнее оплату своих товаров или услуг».
Напомним, что СберБанк на протяжении 5 лет является крупнейшим эквайером Европы по данным рейтинга, составленного The Nilson Report.
Кроме того, в рамках «Зеленой недели» для бизнеса СберБанк предлагает предпринимателям особые условия: при открытии расчетного счета в период с 11 по 19 ноября можно приобрести любой пакет услуг РКО на 6 месяцев по цене одного.
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