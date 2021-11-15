Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петарды





Полицейские задержали подростка, который подозревается в краже сладостей и петард у двоих предпринимателей в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

Коммерсанты обратились в дежурную часть отдела полиции №8 в Красноармейском районе с заявлениями. Они сообщили, что минувшей ночью неизвестные, разбив окна, проникли в магазины и похитили кондитерские изделия и пиротехнику.

Воришкой оказался 16-летний житель Красноармейского района. Как выяснилось, конфеты он съел, а петарды - взорвал.



