Волжанина поймали за кражей пожертвований в храме











Сотрудники полиции задержали мужчину, промышлявшего воровством пожертвований в храме в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении 37-летнего волжанина возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ – «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.