Волжанина поймали за кражей пожертвований в храме

Происшествия 12.11.2021 15:50
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12.11.2021 15:50
Сотрудники полиции задержали мужчину, промышлявшего воровством пожертвований в храме в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении 37-летнего волжанина возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ – «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Накануне днем в полицию обратился настоятель одного из храмов города Волжского. Священник сообщил, что неизвестный повредил установленный в храме ящик и украл из него все пожертвования. Действия воришки зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в церкви. Задержанный полицейскими мужчина сознался в содеянном. Нашлись у него и похищенные деньги.
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