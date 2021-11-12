Энергетики ЛУКОЙЛа реализовали все требуемые мероприятия по подготовке к отопительному сезону





Все предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго получили от Министерства энергетики РФ паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Документ подтверждает выполнение станциями в г.Волгограде, Волжском и Камышине всех необходимых мероприятий для надежной работы в условиях максимума нагрузок.

Решение о готовности субъектов электроэнергетики принимается Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», рассчитанном по данным о выполнении условий готовности и показателей, зафиксированных в Правилах. Сведения о показателях, которые касаются всех сфер технологической деятельности энергокомпаний, формируются по информации, поступающей от оцениваемых субъектов электроэнергетики и Системного оператора в течение всего года. Система позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов. Отметим, что все ТЭЦ, находящиеся в управлении ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго получили высокую оценку объектов ( две станции максимальный балл 1, две по 0,99 балла).

Напомним, что ресурсоснабжающие предприятия Волжского и Камышина также подтвердили выполнение всех необходимых требований по подготовке к отопительному сезону и своевременно получили паспорта готовности.



