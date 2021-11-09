Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномарку





Полицейские задержали 19-летнего жителя Волгограда за умышленное повреждение чужого Mitsubishi Outlander. Как сообщили в городском УМВД России, в отдел полиции №6 Советского района поступило заявление от 57-летнего местного жителя. Он сообщил, что неизвестный разбил на его машине лобовое стекло, зеркало заднего вида и помял кузов. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Молодой человек во всем сознался и рассказал, что повредил иномарку, когда возвращался с застолья по случаю проводов товарища в армию. Он перепутал улицы и заблудился. Свою злость он решил выместить на машине, которая попалась ему на пути. Парень схватил лежащую рядом лопату и стал бить ей по машине. Владелец иномарки выбежал на шум и пытался задержать злоумышленника, но молодой человек вырвался и убежал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы.



