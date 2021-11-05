Происшествия

Волгоградца с замороженной осетриной в багажнике задержали в Астраханской области

Происшествия 05.11.2021 17:03
0
05.11.2021 17:03


Пять замороженных тушек осетра обнаружили сотрудники ДПС в Харабалинском районе Астраханской области в багажнике микроавтобуса, за рулем которого был 41-летний житель Волгограда. Подлинность документов на рыбу вызвала сомнения у полицейских, сообщили в ГУ МВД России по Астраханской области.

Сотрудники ДПС остановили микроавтобус Volkswagen на трассе Волгоград – Астрахань. При осмотре транспорта в багажнике были обнаружены замороженные осетры общей массой 60 килограммов. Волгоградец пояснил полицейским, что их попросила передать в соседний регион неизвестная ему женщина. В связи с сомнительным происхождением обнаруженной рыбы полиция Харабалинского района проводит проверку.
Фото: ГУ МВД России по Астраханской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
05.11.2021 13:04
Происшествия 05.11.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2021 11:53
Происшествия 05.11.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2021 10:29
Происшествия 05.11.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2021 10:14
Происшествия 05.11.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 15:19
Происшествия 04.11.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 12:34
Происшествия 04.11.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 12:20
Происшествия 04.11.2021 12:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 11:13
Происшествия 04.11.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 11:00
Происшествия 04.11.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 09:57
Происшествия 04.11.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 09:46
Происшествия 04.11.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 17:38
Происшествия 03.11.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 14:50
Происшествия 03.11.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 13:38
Происшествия 03.11.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 12:31
Происшествия 03.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:08
«Сдай бумагу – накорми собаку»: семья волжан нашла способ помочь планете и приютамСмотреть фотографии
17:50
В хуторе в Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства у теленкаСмотреть фотографии
17:33
Волгоградское МБУ заподозрили в грязной истории с отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Волгоградца с замороженной осетриной в багажнике задержали в Астраханской областиСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области изменили антиковидные меры на междугородних автобусахСмотреть фотографии
15:41
Директор и главбух ПНИ в Волгоградской области задержаны за взяточничествоСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области вводят продажу проездных билетов по QR-кодамСмотреть фотографии
14:07
Оперштаб не продлил локдаун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Таксист из Волгограда попрощается с карьерой после пьяной поездкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Росздравнадзор будет сообщать об антипрививочниках в прокуратуру и СКСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом пьяный водитель «Волги» заехал в огромную яму у дорогиСмотреть фотографии
11:38
Коронавирус в Волгоградской области поставил очередной антирекордСмотреть фотографии
11:14
Волжанин с криминальным прошлым обчистил ювелирную шкатулку возлюбленнойСмотреть фотографии
10:29
Иномарка перевернулась в Волжском после столкновения с таксиСмотреть фотографии
10:14
Перебегавший дорогу подросток попал под колеса легковушки в ВолжскомСмотреть фотографии
09:47
Синоптики пообещали волгоградцам последние теплые выходныеСмотреть фотографии
09:18
В Волжском потрескался новый ФОКСмотреть фотографии
08:41
УК «Новый дом»: ковидные каникулы не повод откладывать заботу о жильцахСмотреть фотографии
19:11
Дело о банкротстве проворовавшейся в Волгоградской области компании зависло в судеСмотреть фотографии
16:37
Цены на бензин в Волгоградской области выросли на 0,1%Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсеналСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансераСмотреть фотографии
14:31
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-кодуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Выдворенного из России перебежчика схватили на границе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожареСмотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в пожаре погибли двое малышей из многодетной семьиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волгоградцы хотят продолжения локдаунаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 