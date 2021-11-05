Происшествия 05.11.2021 17:03
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05.11.2021 17:03
Пять замороженных тушек осетра обнаружили сотрудники ДПС в Харабалинском районе Астраханской области в багажнике микроавтобуса, за рулем которого был 41-летний житель Волгограда. Подлинность документов на рыбу вызвала сомнения у полицейских, сообщили в ГУ МВД России по Астраханской области.
Сотрудники ДПС остановили микроавтобус Volkswagen на трассе Волгоград – Астрахань. При осмотре транспорта в багажнике были обнаружены замороженные осетры общей массой 60 килограммов. Волгоградец пояснил полицейским, что их попросила передать в соседний регион неизвестная ему женщина. В связи с сомнительным происхождением обнаруженной рыбы полиция Харабалинского района проводит проверку.
Фото: ГУ МВД России по Астраханской области.
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