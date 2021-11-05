Иномарка перевернулась в Волжском после столкновения с такси

Происшествия 05.11.2021 10:29
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05.11.2021 10:29
В аварии с перевернувшимся Datsun On-Do в новой части Волжского пострадал 30-летний пассажир такси Renault Logan, который врезался в японскую иномарку. Мужчина получил травму головы, но после осмотра медиками на месте ДТП отказался от госпитализации, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По предварительным данным, 28-летний водитель Datsun выехал на нерегулируемый перекресток улиц Волжской Военной Флотилии и Мира, не уступив дорогу маркированной сервисом такси иномарке. Автомобиль врезался в Datsun, в результате чего последний опрокинулся на крышу.
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