Открытие Private Banking и Visa пригласили клиентов на встречу Клуба коллекционеров Cosmoscow и Часового Дома Breguet
Экономика 02.11.2021 16:46
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02.11.2021 16:46
Клиенты Private Banking банка «Открытие» и Visa стали участниками тематической встречи Клуба коллекционеров Cosmoscow и знаменитого швейцарского Часового Дома Breguet.
Приглашенные эксперты – директор и основатель ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина, легенда российской рекламной индустрии Андрей Амлинский, глава Breguet в России Василий Крессов, старший арт-консультант и руководитель Клуба коллекционеров Cosmoscow Наталья Горленко – говорили о мастерстве часовщиков как об искусстве, а также об интеграции современного искусства и брендов. Участники дискуссии также провели параллели между объектами современного искусства и тонким мастерством исполнения швейцарских часов.
Тема взаимодействия брендов с искусством, поддержки арт-институтов и инвестиций в искусство остается одним из важных направлений работы Открытие Private Banking и международной платежной системы Visa.
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