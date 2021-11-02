Экономика 02.11.2021 11:15 Новости компаний
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02.11.2021 11:15 Новости компаний
В интернет-банке «Бизнес-портал» появились новые полезные сервисы и функции, которые помогут онлайн менять данные о компании, удобнее проводить переводы с бизнес-карт и операции валютного контроля.
Главная новость: у «Бизнес-портала» появился новый простой адрес bp.open.ru. При этом порядок входа, логины и пароли остались прежними.
Кроме того, в интернет-банке теперь можно изменить данные о компании. В разделе «Компания» указаны регистрационные данные (включая ИНН, ОГРН, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКПО, ОКТМО), основной ОКВЭД, лицензии, контакты, адреса. Пользователи могут дистанционно внести изменения и посмотреть историю обновлений за пару кликов.
Также в «Бизнес-портале» теперь можно получить онлайн ведомости банковского контроля в Excel и выставить счета контрагентам в иностранной валюте.
Помимо этого, в разделе «ВЭД» клиенты могут пользоваться калькулятором ожидаемого срока репатриации и увидеть дату ожидаемого исполнения обязательств по контракту. Этот функционал доступен в форме «Сведения об операции»/«Справка о подтверждающих документах».
Также клиентам «Открытия» стали доступны моментальные переводы по номеру карты внутри банка. При этом переводы между картами одной компании, выпущенными банком «Открытие», осуществляются без комиссий и лимитов. Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении. Выполнить перевод просто – нужно указать сумму, номер карты получателя и выбрать назначение платежа из списка. Указывать подробные реквизиты не нужно.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
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