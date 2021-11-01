Экономика

Больше половины жителей считают Волгоград дорогим для жизни

Экономика 01.11.2021 12:01
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01.11.2021 12:01


Волгоград занял шестое место в рейтинге самых дорогих для жизни мегаполисов – таковым его считают 52% жителей. Согласно результатам исследования компании SuperJob, 39% горожан не считают, что в Волгограде жить дорого, еще 9% затруднились ответить.
Эксперты опросили жителей 16 городов-миллионников в России: по 1,5 тысячи из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 – из остальных мегаполисов. По мнению опрошенных волгоградцев, дороже всего жителям обходятся услуги ЖКХ, на втором месте – продукты питания, на третьем – одежда, обувь и техника. В меньшей мере дорогими считаются услуги (бытовые, медицинские, досуг и развлечения) и бензин.
Между тем, в Ростове-на-Дону и Краснодаре еще больший процент местных жителей полагают, что их города дороги для жизни: такого мнения придерживаются 54% ростовчан и 57% краснодарцев. В Ростове-на-Дону горожане, помимо прочего, считают дорогим проезд в общественном транспорте, в Краснодаре – питание в кафе и ресторанах. Недорого жить, по мнению горожан, в Челябинске, Перми и Воронеже, где только 28% и 38% населения ответили «да» на заданный в опросе вопрос.

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