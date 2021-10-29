Экономика

ВТБ: три четверти россиян не планирует поездок на время «нерабочих дней»

Экономика 29.10.2021 09:01 Новости компаний
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29.10.2021 09:01 Новости компаний


В период «нерабочих дней» и ноябрьских праздников 73% россиян не планирует покидать город своего проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ. При этом половина респондентов планирует в ближайшую неделю ограничить контакты, без необходимости не посещать банковские отделения и активно пользоваться онлайн-доставкой.
По данным опроса, планы большинства опрошенных (76%) на ноябрьские праздники из-за ограничений не изменились. Три четверти респондентов в праздники и в целом на период «нерабочих дней» не планируют поездки, еще 15% рассматривают возможность отдыха на даче и лишь 6% намерены отправиться путешествовать (по России – 5%, за рубеж – 1%). Среди москвичей доля тех, кто намерен покинуть город в праздники, в полтора раза больше – 9%, причем 4% респондентов намерены отправиться за границу.
Те, кто не планирует уезжать из своего города, собираются в основном проводить время с семьей: такой ответ дали 52% мужчин и 68% женщин. Смотреть фильмы и посвятить время компьютерным играм готова половина респондентов, не планирующих поездки. Треть намерена заняться ремонтом и домашними делами, 28% - потратить время на саморазвитие, четверть - гулять в парках, 14% - встречать гостей.
В целом лишь треть опрошенных собирается на период ограничений свести к минимуму социальные контакты. Еще 21% респондентов планирует отказаться от досуга вне дома, но не от встреч с родными и друзьями. Четверть опрошенных не намерена ничего менять из-за ограничений, а 7% будут принимать решения, ориентируясь на официальную статистику заболеваемости. 
Четверть респондентов в период ограничений планирует реже пользоваться общественным транспортом. В том числе 5% пересядут на такси или каршеринг, а 20% постараются полностью воздержаться от любых поездок. Треть респондентов не планируют менять привычные способы перемещения. 
Почти половина аудитории в период ограничений намерена активно пользоваться сервисами онлайн-доставки. 23% опрошенных заявили о планах чаще пользоваться этой услугой, 13% готовы полностью перейти на онлайн-покупки, а 12% уже используют их постоянно. Более половины таких клиентов намерены заказывать через интернет продукты питания, а также готовую еду из кафе и ресторанов. При этом свыше трети опрошенных не планируют переходить на онлайн-шопинг.
Более 50% респондентов намерены сократить не только походы по магазинам, но и визиты в банки. Четверть клиентов совсем не будет ходить в офисы банков в период ограничений, а 30% допускают визит в отделение только при особой необходимости. Еще 29% аудитории – активные пользователи интернет-банкинга и даже в обычной жизни проводят все операции онлайн.
«Многие из участников нашего опроса планируют сохранить рабочий график на ближайшую неделю. Важно, что большинство опрошенных в длинные ноябрьские выходные и в целом в период ограничений готовы соблюдать рекомендованные меры безопасности: оставаться дома, по возможности ограничить контакты и походы по магазинам и провести время с семьей, а вместо поездок в другие регионы отправиться на дачу или в парк. ВТБ со своей стороны уже перевел большинство розничных сервисов в цифровой формат, поэтому для получения банковских услуг нашим клиентам не придется обращаться в отделения банка: все необходимые операции можно будет провести онлайн – быстро и безопасно» - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.
Опрос проведен 26-27 октября 2021 г. среди лиц в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более.


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