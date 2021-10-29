За избиение врача волгоградцу грозит до пяти лет

В настоящее время осуществляется сбор доказательств вины злоумышленника.
Происшествия 29.10.2021 09:35
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29.10.2021 09:35
В настоящее время осуществляется сбор доказательств вины злоумышленника.
32-летнему мужчине, избившему врача, грозит срок до пяти лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14 августа 2021 года житель Суровикино, временно проживающий в Волгограде, утром прибыл в одну из поликлиник Центрального района города на повторный осмотр к врачу-травматологу. Не желая ожидать своей очереди, мужчина до начала времени приема зашел в кабинет и стал требовать срочного осмотра. Когда доктор попросил его вернуться в очередь, буйный пациент набросился на врача и стал наносить ему удары в лицо. После того, как травматолог упал, злоумышленник скрылся.Его личность была установлена, он задержан. Дознаватели отдела полиции № 4 Управления МВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ – «Хулиганство», ст. 116 УК РФ – «Побои». Мужчина вину свою не признает.
В настоящее время осуществляется сбор доказательств вины злоумышленника.
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