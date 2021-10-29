Происшествия

За избиение врача волгоградцу грозит до пяти лет

Происшествия 29.10.2021 09:35
0
29.10.2021 09:35


32-летнему мужчине, избившему врача, грозит срок до пяти лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14 августа 2021 года житель Суровикино, временно проживающий в  Волгограде, утром прибыл в одну из поликлиник Центрального района города на повторный осмотр к врачу-травматологу. Не желая ожидать своей очереди, мужчина до начала времени приема зашел в  кабинет и стал требовать срочного осмотра. Когда доктор попросил его вернуться в очередь, буйный пациент набросился на врача и стал наносить ему удары в лицо. После того, как травматолог упал, злоумышленник скрылся.
Его личность была установлена, он задержан. Дознаватели отдела полиции № 4 Управления МВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ – «Хулиганство», ст. 116 УК РФ – «Побои». Мужчина вину свою  не признает.
В настоящее время  осуществляется сбор доказательств вины злоумышленника.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,8 млн руб.
Происшествия
29.10.2021 12:40
Происшествия 29.10.2021 12:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 12:16
Происшествия 29.10.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2021 07:38
Происшествия 29.10.2021 07:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2021 15:23
Происшествия 28.10.2021 15:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2021 15:15
Происшествия 28.10.2021 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2021 15:06
Происшествия 28.10.2021 15:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2021 13:15
Происшествия 28.10.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2021 13:58
Происшествия 27.10.2021 13:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2021 10:31
Происшествия 27.10.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2021 08:57
Происшествия 27.10.2021 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2021 12:42
Происшествия 26.10.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2021 10:36
Происшествия 26.10.2021 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2021 14:55
Происшествия 25.10.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2021 12:48
Происшествия 25.10.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2021 10:50
Происшествия 24.10.2021 10:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:41
Коронавирус в Волгоградской области снова шокировал страшными цифрамиСмотреть фотографии
12:40
Таксист покалечил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стол и стул: как помочь кишечнику?Смотреть фотографии
12:26
Шанс сохранить «Сосновый бор» в Волгограде растаял в Верховном суде РФСмотреть фотографии
12:16
В СИЗО №1 в Волгограде нашли тело арестантаСмотреть фотографии
11:50
Коллективу Волгоградского филиала «Росгосстраха» объявлена благодарность губернатора областиСмотреть фотографии
10:53
Трех ростовчан осудят в Волгоградской области за махинации в интернетеСмотреть фотографии
10:32
Глава города Волгоградской области досрочно сложил полномочияСмотреть фотографии
09:41
Группа волгоградцев потребовала отмены QR-кодовСмотреть фотографии
09:35
За избиение врача волгоградцу грозит до пяти летСмотреть фотографии
08:17
Суд в Волгоградской области отказал в коллективном иске антипрививочниковСмотреть фотографии
07:55
Сотрудников онкодиспансера в Михайловке предупредили об увольненииСмотреть фотографии
07:38
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Цимлянском водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:13
Кадровики назвали топ-5 самых «дорогих» вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:34
Миллионный житель Волгоградской области получил прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
19:02
Волгоградская область попала в число аутсайдеров по объему выброшенного мусораСмотреть фотографии
18:29
В Волжском задержали замглавы администрации городаСмотреть фотографии
17:37
Волжское МУП обязали вернуть незаконно проданное имуществоСмотреть фотографии
16:54
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животныхСмотреть фотографии
16:26
Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине городаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградский губернатор обозначил план по достижению коллективного иммунитетаСмотреть фотографии
15:33
АО «КАУСТИК» - победитель федерального отраслевого конкурсаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисадникеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войныСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесуСмотреть фотографии
14:45
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-ботСмотреть фотографии
14:20
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового ГодаСмотреть фотографии
13:18
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазанаСмотреть фотографии
13:15
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под СаратовомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 