За избиение врача волгоградцу грозит до пяти лет





32-летнему мужчине, избившему врача, грозит срок до пяти лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 14 августа 2021 года житель Суровикино, временно проживающий в Волгограде, утром прибыл в одну из поликлиник Центрального района города на повторный осмотр к врачу-травматологу. Не желая ожидать своей очереди, мужчина до начала времени приема зашел в кабинет и стал требовать срочного осмотра. Когда доктор попросил его вернуться в очередь, буйный пациент набросился на врача и стал наносить ему удары в лицо. После того, как травматолог упал, злоумышленник скрылся.



Его личность была установлена, он задержан. Дознаватели отдела полиции № 4 Управления МВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ – «Хулиганство», ст. 116 УК РФ – «Побои». Мужчина вину свою не признает.В настоящее время осуществляется сбор доказательств вины злоумышленника.