



Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов о перспективах рынка стали.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить срок действия нового налогового механизма трехлетним периодом с 2022 по 2024 гг. В своем письме сталепроизводители подчеркивают, что повышенные НДПИ и акциз на сталь изначально рассматривались в качестве временной меры, однако в соответствующем законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются.

Причины беспокойства членов ассоциации понятны, ведь с точки зрения финансовых результатов для самих компаний, любая повышенная налоговая нагрузка на любой срок будет выступать значимым негативным фактором. Высокие доходы этого года смогут в значительной степени компенсировать выросшие отчисления в бюджет для многих компаний, однако ситуация будет варьироваться для каждой компании в зависимости от наличия собственных мощностей по добыче сырья.

В случае сохранения предполагаемого акциза на сталь после 2024 г. EBITDA крупнейших металлургических компаний может снизиться на 5-10%. В отсутствие временных ограничений нового механизма такая мера станет существенным негативным фактором. Для отрасли это значимые издержки, вместо которых она могла бы увеличить инвестиции на модернизацию мощностей в преддверии введения в действие углеродного налога в ЕС (ключевое направление экспорта стального проката).

Сохранение повышенного НДПИ на железную руду для ряда компаний будет менее значимым по сравнению с другими. Так, ММК и ЕВРАЗ, чьи уровни добычи железной руды существенно ниже НЛМК и Северстали, ощутят на себе значительно меньший негативный эффект на уровне 1-2% EBITDA. Точно так же отсутствие собственной добычи коксующегося угля у НЛМК позволит ей избежать дополнительной налоговой нагрузки.

По нашим оценкам, в 2022-2024 гг. цены на сталь останутся выше средних уровней 2017-2019 гг. примерно на 10-15%. Однако рост налоговой нагрузки и расходов на сырье может привести к снижению среднего значения операционной прибыли в 2022-2024 гг по сравнению с показателями 2017-2019 гг.