Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисаднике











Горожане не дали скрыться пьяному водителю с места ДТП и оперативно вызвали наряд ДПС после того, как мужчина на своей машине наехал на придомовой палисадник. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне вечером 53-летний волгоградец сел за руль своей машины пьяным и наехал на разбитый рядом с домом №21 по ул. Героев Сталинграда цветник. Мужчина попытался покинуть место ДТП, однако местные жители не позволили ему это сделать. Факт опьянения водителя был подтвержден после освидетельствования. Составлены административные материалы.







Если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27.