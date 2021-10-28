Экономика

Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом IPO Softline

Экономика 28.10.2021 14:39
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28.10.2021 14:39


Группа «Открытие» выступила дистрибуционным агентом первичного размещения ГДР на Лондонской фондовой бирже с вторичным листингом на Московской бирже SOFTLINE HOLDING PLC, ведущего международного поставщика решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности.
Компания контролируется ее основателем и известным российским предпринимателем Игорем Боровиковым. Итоговая цена предложения составила $7,5 за ГДР. Совокупный объем средств, привлеченных в ходе предложения, составил $400 млн, а доля ценных бумаг компании в свободном обращении составит примерно 27% при условии, что опцион на доразмещение ГДР не будет реализован. Рыночная капитализация на начало торгов составит примерно $1,5 млрд исходя из цены предложения. Дополнительно ряд существующих акционеров Softline предоставят до 8 000 000 ГДР (до $60 млн исходя из цены размещения ГДР в $7,5), удостоверяющих право на существующие Обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения.
Заявки на участие в первичном размещении подавались клиентами группы через мобильное приложение «Открытие Инвестиции» с подтверждением через СМС. Упрощение процесса подачи поручений позволило снизить порог входа до 10 тысяч рублей и увеличить количество участников IPO.
За последний год это размещение стало пятой сделкой на рынках акционерного капитала, где группа «Открытие» выступила в качестве одного из организаторов, после вторичного размещения акций BELUGA Group, первичных размещений ГК «Самолет», EMC, а также Группы «Ренессанс Страхование».
Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие»:
«Роль «Открытия» заключалась в привлечении спроса со стороны российских институциональных и розничных клиентов «Открытие Брокер», а также состоятельных клиентов банка. В результате общий объем заявок, собранных группой «Открытие», составил существенную долю от общей суммы заявок со стороны других розничных брокеров и частных банков, участвующих в размещении.
Группа «Открытие» продолжает активное развитие направления ECM, и мы видим высокий спрос со стороны клиентов «Открытие Брокер» и Открытие Private Banking в части возможности покупки акций эмитентов на этапе первичного или вторичного размещения. Кроме того, очень важным фактором успеха стало внедрение новых технологических решений, упростивших для наших клиентов подачу заявок на участие в сделках через мобильное приложение «Открытие Инвестиции». Это пятая сделка на рынках акционерного капитала за последний год, где мы выступаем в качестве соорганизатора, и уверен, что количество подобных успешных проектов с нашим участием будет только расти».
Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»):
«Для нас, как профессионального участника рынка IPO, всегда на первом месте идут качество эмитента и востребованность его инструментов. Успех размещения бумаг SOFTLINE HOLDING PLC обусловлен именно этими факторами — наши клиенты по достоинству оценили и перспективы компании, и ее финансовые показатели. Размещение SOFTLINE HOLDING PLC продолжает позитивную тенденцию на российском рынке ценных бумаг — несмотря на пандемию, экономика развивается, бизнес привлекает инвестиции, а инвесторы получают возможность диверсифицировать портфель. Для нас этот год стал очень результативным в плане предоставления доступа наших клиентов к IPO, мы получили большой опыт и уверены, что что еще не раз представим широкой аудитории бумаги эмитентов столь же высокого качества, как SOFTLINE HOLDING PLC».

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