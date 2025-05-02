Андрей Бочаров приехал 2 мая в ЛНР

Сегодня, 2 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прибыл в подшефный Станично-Луганский округ ЛНР, где лично оценил ход восстановительных работ на социальных объектах. Об этом V102.RU сообщили в администрации Волгоградской области.

По данным обладмина, одним из ключевых объектов социальной инфраструктуры, которые помогают восстанавливать волгоградцы, является Станично-Луганская Центральная районная больница.

В 2022-2024 годах здесь были приведены в порядок три из пяти отделений - неврологическое, педиатрическое и реанимация. В текущем году предстоит капитально отремонтировать терапевтическое отделение и создать диагностический центр. Андрей Бочаров осмотрел ход работ и поставил ряд задач.

- Планы по модернизации больницы Станично-Луганского района очень масштабные. Задача понятная: к концу следующего года в округе должен быть лучший медицинский центр ЛНР, где будут проходить обследование и лечение жители не только Станично-Луганского района, но и всей ЛНР. Мы договорились с главой республики, что в 2026 году в полном объеме выполним работы и передадим современное медицинское учреждение с передовым оборудованием в систему здравоохранения Луганской Народной Республики. Специалисты, которые будут на нем работать, пройдут обучение и подготовку в ведущих клиниках Волгоградской области, — отметил Андрей Бочаров, подчеркнув, что также в планах — активное развитие телемедицины. — Мы соединим в рамках цифровой коммуникации системы здравоохранения Станично-Луганского района и Волгоградской области. Это позволит проводить в дистанционном режиме консультации по сложным случаям.

В обладмине рассказали, что терапевтическое отделение Станично-Луганской ЦРБ не ремонтировалось со времен постройки больницы, поэтому объем работ запланирован большой: предстоит привести в порядок более 1 тыс. кв.м. Уже идет демонтаж старой отделки и перепланировка помещений, стяжка и шпаклевание стен, формовка наливных полов. Что касается амбулаторного центра диагностики и лечения, то он будет создан в двухэтажном корпусе на площади 3,2 тыс. кв.м. Его планируют оснастить высокотехнологичным современным оборудованием: аппаратами МРТ, спирального КТ, флюорографом, рентген-аппаратом, УЗИ-аппаратами, эндоскопами и другой передовой техникой.

Все работы, как отмечено в ходе рабочего визита, ведутся в графике.

Фото: администрации Волгоградской области