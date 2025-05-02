В Волгограде 6 мая ограничат вход на Мамаев курган

Вход на территорию памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде ограничат для посетителей 6 мая, передает V102.RU.
- Главная высота России станет открытой телевизионной студией для записи концерта «Песни Победы на Мамаевом кургане» с участием Ильдара Абдразакова и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета. В этот день на время съемок часть комплекса будет ограничена для доступа, - сообщили в администрации региона.
Концерт покажут в эфире 11 мая на канале «Россия 1».
Фото из архива V102.RU