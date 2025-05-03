Общество

До +27 потеплеет в Волгограде после первых майских выходных

Общество 03.05.2025 07:00
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03.05.2025 07:00


Синоптики прогнозируют уверенное повышение температуры атмосферного воздуха в Волгограде после первых майских выходных. Согласно прогнозу на предстоящие пять дней, 6 мая столбики термометров в областном центре могут подняться до отметки +27 градусов. При этом осадков в рабочую трехдневку не ожидается. 

Сегодня, 3 мая, при прохладном ветре с порывами до 13 метров в секунду температура воздуха днем прогреется до +17...+19 градусов. В Волгоградском ЦГМС сообщают, что существенных осадков сегодня не ожидается. 

В ночь на 4 мая в Волгограде похолодает до +6 градусов, однако уже днем в воскресенье потеплеет до +25 градусов. Ветер в этот день будет южным – с порывами до 13 метров в секунду и не более. 

5 мая, в первый день рабочей трехдневки, днем обещают почти летнее тепло – до +27 градусов. Согласно краткосрочному прогнозу, будет солнечно, ветер южный. 

Отметим, что в южных районах Волгоградской области 5 мая ожидается до +28 градусов. 

По предварительным прогнозам, солнечно и тепло в Волгограде будет и 8-9 мая. Однако 10 и 11 мая в городе-герое прогнозируют вновь понижение температуры и дожди. 

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