МВД опубликовало видео момента ДТП с катафалком в Волгограде

Сегодня утром, 2 мая, в Дзержинском районе Волгограда перевернулся автомобиль ритуальной фирмы, пострадал водитель, передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 05-47 час. на проспекте Жукова, где в это время почти не было машин.

- Водитель, управляя автомобилем «УАЗ», напротив дома 10 «б» по пр. Жукова не справился с управлением и совершил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода с последующим опрокидыванием, - сообщили в Главке.





Водителя с травмами доставили в больницу. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как «УАЗ» переворачивается и влетает в пешеходный переход.

Ранее в Telegram-канале «Ритуальный патруль» сообщалось, что машина, в которой перевозили несколько умерших, принадлежит ИП Толстиков. Однако предприниматель от комментариев V102.RU отказался.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области