Происшествия

«Кугу» сделал «дугу»: жесткое ДТП с электросамокатом в Волгограде попало на видео

Происшествия 02.05.2025 10:12
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02.05.2025 10:12


Водитель электросамоката пострадал в жестком столкновении с легковым автомобилем в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось накануне в 22:35 напротив дома №69д по проспекту Ленина.



- Произошло столкновение электросамоката «Кугу» и автомобиля «Лада Гранта». В результате ДТП водитель электросамоката доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Момент ДТП попал в объективы камер уличного видеонаблюдения. На записи видно, как водитель электросамоката двигается по краю правой полосы, а потом в какой-то момент начинает резко поворачивать налево и попадает под колеса автомобиля.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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