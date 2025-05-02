Водитель электросамоката пострадал в жестком столкновении с легковым автомобилем в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП случилось накануне в 22:35 напротив дома №69д по проспекту Ленина.





- Произошло столкновение электросамоката «Кугу» и автомобиля «Лада Гранта». В результате ДТП водитель электросамоката доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Момент ДТП попал в объективы камер уличного видеонаблюдения. На записи видно, как водитель электросамоката двигается по краю правой полосы, а потом в какой-то момент начинает резко поворачивать налево и попадает под колеса автомобиля.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области