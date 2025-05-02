Удиравшая от полиции на Ford пьяная волгоградка врезалась в здание





В Кировском районе Волгограда полицейские задержали пьяную женщину, которая каталась по городу за рулем иномарки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, наряд ДПС предпринял попытку остановить автомобиль Ford, однако водитель отчаянно попытался скрыться.

Иномарка создавала угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, водитель грубо нарушал ПДД, уходя от преследования.

- В результате нарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным автомобилем и строением, - рассказали в Главке.

В итоге выяснилось, что за рулем находилась пьяная 33-летняя женщина. У нее не оказалось прав управления транспортным средством. От водителя разило алкоголем, но от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась.

В отношении нарушительницы составлены административные протоколы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области