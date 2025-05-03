Мэр Донецка Кулемзин отправился на майские в город-герой Волгоград





Глава Донецка в первые майские выходные посетил Волгоград с рабочим визитом, где, в честности, провел встречу с руководством Центрального парка. Об этом рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

– Алексей Кулемзин вместе со своими заместителями с рабочим визитом посетил Центральный парк Волгограда. Вместе с мэром Донецка и председателем Волгоградской городской думы Владленом Колесниковым обсудили опыт Волгограда в развитии парка благодаря государственно-частному партнерству, – рассказал Еркин.

В подробности встречи Еркин не вдавался, однако сообщил, что Алексея Кулемзина заинтересовал опыт ЦПКиО как круглогодичного парка. Также руководитель ЦПКиО опубликовал фото с местной фермы, где обитают ламы, козы и кролики. Мэр Донецка, в частности, запечатлен на фото кормящим морковкой одного из питомцев.





Напомним, что губернатор Волгоградской области накануне побывал в ЛНР. Андрей Бочаров ознакомился с ходом восстановительных работ в подшефном районе.

Фото: Андрей Еркин / телеграм