Общество

Мэр Донецка Кулемзин отправился на майские в город-герой Волгоград

Общество 03.05.2025 07:17
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03.05.2025 07:17


Глава Донецка в первые майские выходные посетил Волгоград с рабочим визитом, где, в честности, провел встречу с руководством Центрального парка. Об этом рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин. 

Алексей Кулемзин  вместе со своими заместителями с рабочим визитом посетил Центральный парк Волгограда. Вместе с мэром Донецка и председателем Волгоградской городской думы Владленом Колесниковым обсудили опыт Волгограда в развитии парка благодаря государственно-частному партнерству, – рассказал Еркин. 

В подробности встречи Еркин не вдавался, однако сообщил, что Алексея Кулемзина заинтересовал опыт ЦПКиО как круглогодичного парка. Также руководитель ЦПКиО опубликовал фото с местной фермы, где обитают ламы, козы и кролики. Мэр Донецка, в частности,  запечатлен на фото кормящим морковкой одного из питомцев. 


Напомним, что губернатор Волгоградской области накануне побывал в ЛНР. Андрей Бочаров ознакомился с ходом восстановительных работ в подшефном районе. 

Фото: Андрей Еркин / телеграм 

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