



На майских праздниках многие волгоградцы уедут на дачи, запланируют пикники на природе или соберутся на неспешную прогулку по городу. Позволит ли переменчивая погода воплотить их желания в жизнь, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградских синоптиков.

После практически летнего «головокружения» в конце апреля в Волгоградской области вновь похолодало. В начале недели ночная температура опустилась до -5,6 градусов, приблизившись к установленному за последние 60 лет рекорду – 7,5 градусов мороза.

- В мае среднесуточная температура переходит через отметку в 15 градусов, поэтому в нашем регионе он считается уже летним месяцем. Тем не менее, практически каждый год теплой весной случаются возвраты холодов и заморозки. К счастью, в ближайшие две недели они нам не страшны. Напротив, на праздничных выходных в городе и области будет становиться только теплее, - рассказывает начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Сегодняшний день станет хорошим временем для прогулок по городу, пропитанному запахом цветущей сирени. Температура воздуха в Волгограде поднимется до 17-19 градусов, в области – до 15-20.

- И ночью, и днем в регионе ожидается небольшой дождь, - комментирует Наталья Алатырцева. – В субботу, третьего мая, случится небольшое понижение температуры. Впрочем, оно будет весьма незначительным – до 16-18 градусов тепла.

Благосклонной к горожанам погода окажется и в следующие праздничные выходные. Свои коррективы в планы волгоградцев могут внести разве что кратковременные дожди, предупреждают сотрудники ЦГМС.

- Днем девятого мая, по предварительным прогнозам, осадков не будет. Небольшой дождь ожидается только ближе к вечеру, - отмечает специалист. – В праздничный день температура воздуха в городе поднимется до 20-25 градусов. Такая же температура ожидается и в субботу, 10-го мая. Днем в городе и области пройдут дожди.

Череду праздничных дней Волгоградская область завершит по-настоящему летним днем. Синоптики предполагают, что 11-го мая южные районы региона прогреются до 28 градусов.

Фото Павла Мирошкина